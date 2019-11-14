В Тюменской области впервые пройдёт олимпиада по итальянскому языку

14 Нояб. 21:13 2019-11-14T21:13:35+03:00

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Итальянским языком пополнился в этом году список предметов, по которым проводится региональный этап Всероссийской олимпиады школьников. Как сообщили в департаменте образования и науки Тюменской области, до 16 декабря проходит муниципальный этап олимпиады, в январе 2020 года начнётся региональный тур.

Другая новинка этого года – расписание, единое с другими субъектами страны. По аналогии с единым государственным экзаменом комплекты заданий по каждому предмету отныне поступают в день проведения олимпиады в зашифрованном виде. Их разрабатывает специальная предметно-методическая комиссия и направляет через защищённую интернет-систему. Такой подход позволит объективнее оценить знания ребят, т.к. на всероссийском уровне им предстоит показать ещё более глубокие знаний.

На всероссийском этапе победители и призёры получат возможность без экзаменов поступить в любой вуз России, а победители регионального тура получат бонусы при поступлении в вузы Тюменской области.

Отметим, что количество участников олимпиадного движения растёт каждый год. Например, в прошлом году в региональный тур прошли более 1150 школьников.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Тюмень» сообщала о том, что 15 ялуторовских предпринимателей приняли участие в бизнес-проекте «Школа делового иностранного языка», который проходил в течение полутора месяцев.

ИСТОЧНИК KP.RU