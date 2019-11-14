2019-11-14T20:51:25+03:00
Наука

В Тюменской области проходит традиционная осенняя ИТ-неделя

Она приурочена к проведению Тюменского цифрового форума и выставки «ИНФОТЕХ»
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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В Тюменской области проходит традиционная осенняя ИТ-неделяВ Тюменской области проходит традиционная осенняя ИТ-неделяФото: Алексей КОСЕНЧУК
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Традиционная ИТ-неделя, приуроченная к проведению Тюменского цифрового форума и выставки информационных технологий «ИНФОТЕХ», проходит в Тюменской области. Как сообщили в Региональном информационно-образовательном центре, она стартовала с соревнований юных киберспортсменов 10 ноября. Участники соревновались в основных дисциплинах (Dota2 и Hearthston) и в специальных направлениях (шахматы и поиск информации в Интернете). Участие приняли представители из 17-ти образовательных учреждений Тюменской области.

На следующий день, 11 ноября, состоялся финал чемпионата по робототехнике и программированию на Кубок губернатора Тюменской области. Свои проекты представила 21 команда. В состав жюри вошли представители департамента информатизации Тюменской области, регионального Центра информационных технологи, ТюмГУ и ТИУ, которые определили лучших в каждой из номинаций. Дипломы победителям и призёрам вручил губернатор региона Александр Моор на торжественном открытии форума-выставки «ИНФОТЕХ-2019».

Продолжилась ИТ-неделя соревнованиями по информационной безопасности среди школьников UralSchoolCTF. В соревнованиях приняли участие команды из Тюмени, Заводоуковска, Тобольска, Югры и ЯНАО. Команды выполняли различные задания на криптографию, программирование и логику.

Главное событие ИТ-недели – конечно, сама выставка, а 15 ноября ИТ-неделя завершится конференцией для разработчиков DEVFest, организатором которой выступает тюменский клуб ИТ-директоров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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