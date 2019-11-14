В Тюменской области пришло «Время развеять дым!»

14 Нояб. 20:41 2019-11-14T20:41:06+03:00

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Областной центр профилактики и реабилитации проводит областной конкурс социальной рекламы «Время развеять дым!», в преддверии Международного дня отказа от курения, который каждый год отмечается в третий четверг ноября (в 2019 году – 21 ноября). Как сообщили в департаменте социального развития Тюменской области, участникам предложено создать творческую работу в нескольких форматах:

- Мемы (выражение собственных чувств с помощью популярной фразы или персонажа);

- Стикеры (набор из 8-10 мини-картинок профилактического содержания)4

- Комиксы (рисованная история, рассказ в картинках).

Принять участие в конкурсе могут волонтёрские объединения и другие инициативные круппы. С подробностями можно ознакомиться в одноименной группе в социальной сети «ВКонтакте».

Кроме конкурса, в течение ноября во всех муниципальных образованиях Тюменской области проводятся профилактические мероприятия в рамках проекта «Тюменская область – территория здорового образа жизни!». В этом месяце проводятся информационно-разъяснительные мероприятия, массовые мероприятия и медиакампании в Интернете с размещением постов по этой тематике.

Серия ноябрьских мероприятий завершится интернет-флешмобом, в котором участники группы «Всё в твоих руках!» будут транслировать заставку, направленную на профилактику табакокурения.

ИСТОЧНИК KP.RU