2019-11-15T03:13:59+03:00
Общество

Альфа-Банк готов быстро расплатиться с вкладчиками

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Альфа-Банк готов быстро расплатиться с вкладчиками. Фото с сайта pixabay.comАльфа-Банк готов быстро расплатиться с вкладчиками. Фото с сайта pixabay.com
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РБК опубликовал топ-10 богатейших компаний России. Альфа-Банк занял четвертую строчку среди банков, уступив только Сбербанку, Газпромбанку и ВТБ.

Как пишет Newsnn, аналитики подсчитывали совокупный денежный объем и их эквивалентов на счетах организаций на конец 2018 года. Рейтинг РБК был составлен на основе групповой отчетности по МСФО и РСБУ. У Альфа-Банка этот показатель достиг почти 298 млрд рублей, что говорит о его высокой платежеспособности. Другими словами, компания располагает тем объемом “свободных средств”, который необходим для моментального исполнения обязательств перед вкладчиками, контрагентами и корпоративными клиентами. Высокий уровень накопленного капитала говорит об ответственном отношении банка к доверию клиентов.

- Альфа-Банк очень дорожит доверием своих клиентов, - сказал зампред правления Альфа-Банка Алексей Чухлов.

Он добавил, что такой объем капитала говорит о масштабе и надежности компании, а также закрепляет позицию самого большого частного банка России.

По информации с портала Banki.ru, капитал Альфа-Банка на начало октября этого года превысил 440 млрд руб. Таким образом компания остается крупнейшей среди частных российских банков и входит в пятерку крупнейших среди банков страны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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