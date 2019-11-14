2019-11-14T18:07:59+03:00
Общество

В Тюмени состоится V юбилейный региональный форум замещающих семей

Мероприятие состоится 16 ноября в ДК «Нефтяник»
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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В Тюмени состоится V юбилейный региональный форум замещающих семейВ Тюмени состоится V юбилейный региональный форум замещающих семей
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Получить консультации специалистов и обсудить вопросы, касающиеся адаптации детей в семье смогут участники V юбилейного регионального форума замещающих семей. Как сообщили в департаменте социального развития Тюменской области, в мероприятии, которое пройдёт в ДК «Нефтяник», примут участие более 200 замещающих родителей с 26-ти муниципальных образований региона.

Психологи, логопеды, инспекторы по охране детства, специалисты по социальной работе обсудят с участниками детско-родительские отношения, кризисы возрастного развития, оказание ранней помощи детям с ограниченными возможностями, адаптацию и социализацию ребёнка в приёмной семье и многое другое. Родители смогут проконсультироваться со специалистами в вопросах правовой грамотности несовершеннолетних, финансовую грамотность детей и подростков, а также информационную безопасность детей в Интернете.

По словам директора регионального центра «Семья» Елены Перминовой, по традиции форум станет диалоговой площадкой между замещающими родителями и специалистами Тюменской области. Одним из инновационных решений в 2019 году стала организация работы консультационной площадки, экспертами на которой выступят члены Ассоциации замещающих семей Тюменской области и замещающие родители, у которых есть позитивный опыт в воспитании приёмных детей.

- Также мы будем чествовать семьи, ставшие победителями регионального этапа Всероссийского конкурса художественного творчества «Ассамблея замещающих семей» и многодетную семью Подкорытовых – победителей Всероссийского конкурса «Семья года». На форуме состоится работа диалоговых площадок, касающихся постинтернатного сопровождения, а также активной поддержки родителей детей-инвалидов. Очень важно, чтобы замещающие родители не боялись задавать вопросы и получали квалифицированную помощь специалистов, - рассказала Елена Перминова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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