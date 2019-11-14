2019-11-14T17:55:30+03:00
Общество

Положено начало проекту «Молодое поколение. Тобольск 2020»

Активная молодёжь презентовала разработанные идеи социально значимых событий на 2020 год
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Положено начало проекту «Молодое поколение. Тобольск 2020»Положено начало проекту «Молодое поколение. Тобольск 2020»
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Молодые предприниматели, члены отрядных организаций, активная молодёжь, школьники и студенты на прошлой неделе презентовали в Тобольске разработанные идеи социально значимых событий на 2020 год. Как сообщили в департаменте по общественным связям, массовым коммуникациям и молодёжной политике Тюменской области, таким образом участники положили начало проекту «Молодое поколение. Тобольск 2020».

Свои идеи участники презентовали на встрече с главой города Максимом Афанасьевым. Ребята предлагают укреплять семейные ценности через спортивные события и организовать игры во дворах, воспитывать гуманизм через проведение международного фестиваля в Тобольске. Также есть инициатива создать парк для общения разных социальных групп, развивать компетентных волонтёров, распространять добровольчество и создавать учебные центры в сфере экологии.

В завершение первого этапа проекта «Молодое поколение. Тобольск 2020» определили лидеров: студенческие объединения вожатых «Енот» и «Строительный отряд» под руководством Кристины Юсуповой и Юрия Алескерова, представители «Детской татарской школы лидеров» Сария Кабирова и Гульнур Зиннатуллина, Павел Вялков, участник лиги добровольцев «Vega».

Отметим, что проект «Молодое поколение. Тобольск 2020» включает в себя несколько информационно-просветительских событий, деловых и дизайн-игр. Лидеры проекта смогут пройти стажировку в одном из тобольских предприятий в следующем году. Основная цель - сформировать единый рабочий молодежный орган, который примет активное участие в разработке и решении задач Тобольска. Второй этап пройдёт в 2020 году.

ИСТОЧНИК KP.RU

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