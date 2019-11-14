В ишимскую областную больницу закуплен ренгеновский цифровой маммограф

14 Нояб. 17:46 2019-11-14T17:46:00+03:00

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Рентгеновский цифровой маммограф «Маммо-4МТ плюс» стоимостью более 12 миллионов рублей закуплен в ишимскую областную больницу №4 за счёт областного бюджета, в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение». Как сообщили в департаменте здравоохранения Тюменской области, оборудование может производить высококачественное рентгеновское изображение, необходимое для точной диагностики и выявления ранних стадий рака молочной железы.

По словам главврача учреждения Вячеслава Афанасьева, сегодня это первая цифровая маммографическая установка в Ишиме. Всего в арсенале Областной больницы №4 три аппарата – два аналоговых в городе и один цифровой в Викуловской больнице. Когда в больницу поступит новая «цифра», один маммограф передадут из Ишима в районную больницу Бердюжья.

- С появлением нового оборудования мы сможем охватить скрининговыми исследованиями большее количество женщин. У жителей села не будет необходимости ездить для этого в город. Обследования они могут теперь проходить по месту жительства, - отметил он.

Цифровая маммография – один из самых информативных и точных методов диагностики злокачественных новообразований молочной железы. Как отметил заведующий лучевой диагностики Павел Гайнов, этот вид исследования позволяет получить максимальный объём информации о молочной железе при минимальной лучевой нагрузке.

– У аппарата высокая разрешающая способность и хорошая четкость полученного изображения, даже при высокой плотности молочной железы. Все полученные снимки мы передаем в единую радиологическую базу Тюменской области. Любой врач, имеющий к ней доступ, может описать снимок со своего рабочего места, - рассказал Павел Гайнов.

Отметим, что компьютерная маммография не наносит вред здоровью человека и почти не имеет противопоказаний. Обследование груди рекомендовано для женщин в возрасте от 40 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU