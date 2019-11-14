Первые замерзшие, пропавшие девочки и врач-ангел-хранитель: публикуем главные новости Тюмени 14 ноября 2019
1. В Тюменскую область пришли настоящие сибирские морозы. Есть уже первые замерзшие. К счастью, дальняя поездка закончилась для тюменца благополучно.
Спасатели, которые нашли замерзшего мужчину у забарахлившей «Газели», не только отогрели в салоне его самого, но и с помощью тепловой пушки и электрогенератора привели в порядок топливную систему автомобиля.
Тюменские спасатели отогрели замерзающего на дороге мужчину. Фото - ГУ МЧС по Тюменской области.
2. Сегодня стало известно, что из реабилитационного центра «Семья», который находится в тюменском селе Борки, пропали две девочки. Виктория Булдакова и Ксения Шахматова имеют европейскую внешность.
По этой ссылке вы может посмотреть фотографии девушек. Вдруг вы или ваши родственники их видели.
Под Тюменью пропали две девочки. Фото - МегаТюмень.
3. Сегодня медики рассказали удивительную историю спасения. Дело в том, что тюменский врач Дмитрий Хомутинин спас человека, которому стало плохо в самолете.
Однако удивительно то, что врач ОКБ №1 уже третий раз спасает людей в воздухе. Прям санавиация какая-то!
4. А вот история прокуратуры: директор одной из тюменских фирм исчез вместе с деньгами клиентов. Позже выяснилось, что он их проиграл, делая ставки в букмекерских конторах.
Теперь мужчина будет думать за решеткой о своем поведении целых три года. Ну, и от возмещения ущерба его никто не убережет.
5. Сегодня стало известно, что тюменские дети-герои получат подарки от Совета Федерации. Среди них – Костя Любин, который в январе этого года вынес из горящего дома сестренку и братишку.
Ранее второклассник за свой геройский поступок получал подарок – из рук самого главы региона Александра Моора.
ИСТОЧНИК KP.RU