Погода на 15 ноября в Тюмени: снег на полдня

15 Нояб. 05:00 2019-11-15T05:00:20+03:00

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Сегодня, 15 ноября, в Тюмени облачная погода продержится весь день. С середины дня и до его окончания будет идти снег.

Температура воздуха ночью будет -13, -14, днем она поднимется до минус 8. Вечером такая же температура. В этот день ожидается южный ветер 1-4 метра в секунду.

15 ноября отмечается день памяти святых Акиндина и Пигасия. В народе говорили: «Акиндин разжигает овин, Пегасий солнце гасит» – световой день становился все короче. Если на Акиндина небо заплачет, то следом за дождем и зима придет. А если в этот день низкий туман, то зима мягкой будет. С этого дня и до 20 ноября происходит устойчивое промерзание почвы.

ИСТОЧНИК KP.RU