2019-11-15T07:40:01+03:00
Происшествия

В Тобольске уборщица украла у иностранца дорогой телефон

Возбуждено уголовное дело
Вадим Бегун
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В Тобольске уборщица украла у иностранца дорогой телефон. Фото - pixabay.com.В Тобольске уборщица украла у иностранца дорогой телефон. Фото - pixabay.com.
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Еще в апреле в тобольскую полицию позвонил иностранец, который заявил, что из его комнаты в общежитии кто-то украл сотовый телефон. Выйти не след преступника удалось лишь спустя время.

– 42-летняя тоболячка, которая уже задержана и доставлена в отдел полиции, работала в общежитии уборщицей. В день совершения преступления она прибирала в комнате потерпевшего и заметила оставленный им телефон. Решив подзаработать, фигурантка похитила гаджет, а позже продала неизвестному мужчине за три тысячи рублей. Вырученные деньги она потратила на продукты питания, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

Задержанная свою вину признала. По данному факту следователем возбуждено уголовное дело. Санкция инкриминируемой женщине статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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