Тюменский маршрут №65 будет ходить по-новому

15 Нояб. 13:37 2019-11-15T13:37:18+03:00

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В Тюмени изменится схема движения муниципального маршрута регулярных перевозок №65, который следует от садового общества «Степное» до жилого комплекса «Юбилейный». Нововведение вступит в силу с воскресенья, 17 ноября.

По информации МКУ «Тюменьгортранс», маршрут продлен до конечного остановочного пункта «ул. Константина Посьета». Из новой схемы движения исключаются промежуточные остановочные пункты «МЖК» (улица Широтная, 106, в сторону улицы Боровской), «Театр «Ангажемент» и «ЖК «Юбилейный».

Также стало известно, что в схеме появятся остановки «Городская поликлиника № 17», «ул. Розы Трениной» (улица Широтная, 108, корпус 3, в сторону Монтажников), «Школа № 65» (Широтная, 122, корпус 2, в сторону Монтажников), «МЖК» (Широтная, 156, в сторону Монтажников), «микрорайон Суходольский», «микрорайон Видный» (в прямом и обратном направлении) и «ул. Константина Посьета».

Расписание для пассажиров общественного транспорта доступно в разделе «Расписание» на сайте tgt72.ru, в мобильном приложении «Тюмень. Транспорт», по телефону информационно-справочной службы 8-800-250-0722 и на остановках.

ИСТОЧНИК KP.RU