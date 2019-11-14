Департамент общественных связей Тюменской области получил крупную профессиональную премию

СЕГОДНЯ 15:02 2019-11-14T15:02:45+03:00

Eventiada IPRA Golden World Awards – крупнейшая в Восточной Европе и Средней Азии премия в сфере коммуникаций. Фото - департамент по общественным связям и молодежной политике Тюменской области.

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Департамент общественных связей Тюменской области стал лауреатом крупнейшей премии Восточной Европы и Средней Азии в сфере коммуникаций премии «Eventiada IPRA Golden World Awards». Проект «Берегите детей» занял третье место в номинации «Лучший общественный проект».

Директор департамента общественных связей Тюменской области Павел Белявский и Президент Международной ассоциации по связям с общественностью (IPRA) Светлана Ставрева. Фото - департамент по общественным связям и молодежной политике Тюменской области.

– Это удивительная история, ведь нам удалось победить проекты таких глобальных лидеров в сфере коммуникаций, как, например, компания Ketchum, которая работает в 70 странах мира. Попасть с ней в один шорт-лист – уже большая честь. Нас опередили лишь проекты представительства Еврокомиссии в Эстонии и крупнейшей международной фармкомпании Pfizer, которые разделили первое место. Второе место получил проект, созданный лучшим агентством центральной и восточной Европы Mikhailov & Partners для компании Epson, – рассказал директор департамента по общественным связям и молодежной политике Тюменской области Павел Белявский.

Победители премии Eventiada IPRA Golden World Awards в номинации "Лучший общественный проект". Фото - департамент по общественным связям и молодежной политике Тюменской области.

В этому году свои проекты представили такие страны, как Азербайджан, Армения, Беларусь, Болгария, Венгрия, Казахстан, Польша, Россия, Сербия, Таджикистан, Украина, Хорватия и Эстония.

Стоит отметить, что в шорт-лист конкурса в разных номинациях попали проекты Samsung Electronics, петербургского футбольного клуба «Зенит», Volkswagen Group, Norilsk Nickel, Л’Этуаль, PepsiCo, Coca-Cola, Procter & Gamble, ЛУКойл, Росатом, Nivea, ВТБ (Беларусь), Nestle, СУЭК, Tinkoff Group, Renault, Jaguar Land Rover, S7 Airlines, Sberbank Private Banking, РЖД и другие. Торжественное награждение состоялось в Москве в здании МИА «Россия сегодня» во вторник, 12 ноября.

ИСТОЧНИК KP.RU