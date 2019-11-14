Тюменский второклассник, спасший родственников из пожара, получит награду от Совфеда

14 Нояб. 15:25 2019-11-14T16:12:32+03:00

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Дети-герои из Тюменской области получат награды и подарки от Совета Федерации. Четверо ребят спасли жизни других людей.

– В торжественной обстановке награду «За спасение жизни» общественной организации «Российский союз спасателей» получит второклассник из Голышманово Костя Любин. Медали «За мужество в спасении» вручат восьмилетнему Матвею Осипову из Ярково, ученику девятого класса Артему Васильеву из деревни Петропавловка Ярковского района и пятикласснику Румилю Бабушеву из деревни Есаулова Тюменского района, – рассказали в департаменте общественных связей региона.

Мероприятие пройдет 20 ноября в информационно-выставочном комплексе Тюменской областной думы.

Напомним, что один из ребят – второклассник Костя Любин – спас своих младших братика и сестричку, выведя из горящей квартиры. Позже 7-летний мальчик из рук губернатора Тюменской области Александра Моора получил знак отличия «За мужественный поступок». «Меня мама с папой учили, что если будет дома пожар, то надо забрать братика и сестренку. Было не страшно, ну если только чуть-чуть», – сказал тогда Костя главе региона.

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ИСТОЧНИК KP.RU