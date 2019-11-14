Тюменец насмерть забил друга из-за приставаний к девушке

14 Нояб. 13:58 2019-11-14T13:58:43+03:00

Преступник заявил, что потерпевший несколько раз упал с высоты

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В Тюмени вынесен приговор местному жителю, который забил своего товарища. Инцидент произошел не без участия девушки, которая находилась рядом.

– Ссора из-за аморального поведения потерпевшего по отношению к девушке произошла в середине февраля этого года в квартире одного из домов Тюмени. В ходе ссоры мужчина стал умышленно избивать своего друга руками и ногами по голове. Смерть наступила от черепно-мозговой травмы, – рассказали в пресс-службе Калининского районного суда.

В ведомстве также сообщили, что преступник пытался оправдать себя, заявив, что он вовсе и не трогал товарища: тот сам несколько раз упал с высоты собственного роста вниз головой. Однако эти слова были полностью опровергнуты доказательствами.

Суд признал тюменца виновным и назначил ему 8 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор был обжалован стороной защиты, однако вышестоящая инстанция оставила его без изменения.

ИСТОЧНИК KP.RU