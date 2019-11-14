Главой одного из тюменских районов стал бывший тракторист

14 Нояб. 14:23 2019-11-14T14:23:29+03:00

К своим обязанностям мужчина приступит со следующей недели

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Сегодня, 14 ноября, выбран новый глава Армизонского муниципального района. За кандидатуру Александра Робканова проголосовали все присутствовавшие на заседании депутаты.

По информации пресс-службы губернатора Тюменской области, действующий глава района Евгений Золотухин досрочно покинул пост в октябре. Местной думой был объявлен конкурс, по итогам которого выдвинулось три кандидата. Слуги народа выбрали Александра Робканова, оценив его личности и профессиональные качества.

Новый глава района родился в селе Б. Краснояр Омутинского района. Окончил Тюменскую сельскохозяйственную академию по специальности «Агрономия». Трудовую деятельность начал трактористом совхоза «Омутинский», затем работал в школе преподавателем физической культуры и ОБЖ.

После Робканов возглавил ФГУ Тюменской областной станции защиты растений в Омутинском муниципальном районе. Последнее место работы – начальник управления развития АПК Омутинского района. Чиновник приступит к исполнению полномочий главы с 18 ноября.

ИСТОЧНИК KP.RU