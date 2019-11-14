Иностранец пытался провезти в Тюмень почти два килограмма насвая

14 Нояб. 13:34 2019-11-14T13:34:27+03:00

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В Тюмени рассмотрено административное дело в отношении 46-летнего гражданина Республики Узбекистан. Мужчина пытался провезти в своем багаже крупную партию насвая.

– Иностранец прибыл рейсом Ташкент-Тюмень 29 июля этого года, и следовал зеленым коридором в зоне таможенного контроля аэропорта Рощино. При досмотре в его багаже был обнаружен незадекларированный товар – некурительное табачное изделие насвай массой 1,7 килограммов. В отношении гражданина был составлен протокол об административном правонарушении, – рассказали в пресс-службе Центрального районного суда Тюмени.

Суд признал гражданина Узбекистана виновным в недекларировании по установленной форме товара и конфисковал его. Постановление обжаловано не было и вступило в законную силу.

Ранее "Комсомольская правда - Тюмень", писала, что в областном центре гражданина Казахстана оштрафовали на тысячу рублей за 21 тонну насвая. У него конфисковали всю партию некурительного табака.

ИСТОЧНИК KP.RU