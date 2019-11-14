2019-11-14T13:08:57+03:00
Происшествия

Спасатели отогрели замерзшего на тюменской трассе водителя

Автомобиль мужчины заглох посреди дороги
Вадим Бегун
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Тюменские спасатели помогли мужчине на дороге. Фото - ГУ МЧС по Тюменской области.Тюменские спасатели помогли мужчине на дороге. Фото - ГУ МЧС по Тюменской области.
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В Тюменской области готовятся к дежурству мобильные пункты обогрева, ведь сегодня в областном центре «стукнули» первые существенные морозы. Сотрудники МЧС уже спасли первого человека, чья поездка на автомобиле по тюменской трассе могла закончиться трагично.

– Вчера сотрудники 140-ой пожарно-спасательной части недалеко от села Уват оказали помощь водителю неисправной «Газели». Они не только отогрели в салоне самого мужчину, но и с помощью тепловой пушки и электрогенератора привели в порядок топливную систему автомобиля. На это им потребовалось около получаса, – рассказали в пресс-службе Главного управления МЧС по Тюменской области.

В ведомстве дали несколько рекомендаций водителям, кто собирается в дальнюю поездку. Так, прежде чем отправиться в дорогу, обязательно нужно проверить исправность техники, взять с собой теплые вещи и сотовый телефон с заряженной батареей. Автомобиль следует заправить зимним топливом. В случае если требуется помощь пожарных и спасателей, достаточно позвонить по телефону 01 (для абонентов мобильной связи – 101 или 112).

Ранее "Комсомольская правда - Тюмень" дала советы, как не замерзнуть зимой в Тюмени и чем согреться в морозы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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