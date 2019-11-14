2019-11-14T12:19:38+03:00
Общество

Скандальная юрфирма не смогла выбить для тюменца награду за труд

Деньги были возвращены потребителю
Вадим Бегун
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Скандальная юрфирма не смогла выбить для тюменца награду за труд. Фото - pixabay.com.Скандальная юрфирма не смогла выбить для тюменца награду за труд. Фото - pixabay.com.
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В тюменский Роспотребнадзор снова поступили жалобы на некачественные услуги, которое предоставляет юридическая фирма «Префектъ». По одной из них сотрудники организации обманули клиента, который хотел получить от властей награду за свой труд.

– В феврале этого года мужчина обратился в ООО «Префектъ», чтобы ему сказали, может ли он получить хоть какую-то награду, а, может быть, и почетное звание за свой многолетний труд. Сотрудники убедили тюменца, что тот действительно может претендовать на награду и заключили с ним договор стоимостью 24 тысячи рублей. Они обязались отправить запросы в аппарат губернатора, уполномоченному по правам человека, различные департаменты, – рассказали в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Тюменской области.

В ведомстве сообщили, что изложенные в документах требования не содержали никаких сведений том, что потребитель может законно получить награды. К тому же, адресаты не обладают полномочиями по решению подобных вопросов. Таким образом, подготовленные бумаги не представляли никакой ценности. После полученной претензии юрфирма тут же вернула тюменцу все деньги, уплаченные за договор.

ИСТОЧНИК KP.RU

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