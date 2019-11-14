2019-11-14T11:28:53+03:00
Происшествия

Директор тюменской строительной компании проиграл деньги клиентов, делая ставки

Полицейские еле нашли мужчину
Вадим Бегун
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Директор тюменской фирмы исчез с деньгами клиентов.Директор тюменской фирмы исчез с деньгами клиентов.Фото: Ольга Крыльцова
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В Тюмени вынесен приговор по уголовному делу в отношении 35-летнего уроженца Курганской области. Мужчина проиграл чужие деньги на ставках.

– По версии следствия, курганец являлся директором одной из тюменских фирм. С июля по ноябрь 2017 года он похитил у фирмы более 15 миллионов рублей. Пропажу денег удалось обнаружить в ноябре того же года, когда банк приостановил операции по счету в связи с задолженностью по кредиту. По заявлению учредителя полиция возбудила уголовное дело, – рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Как полагает следствие, мужчина проиграл все деньги, делая ставки на сайтах букмекерских контор. В январе этого года его задержали в Шадринске и заключили под стражу. Добровольно он смог возместить лишь 500 тысяч рублей.

Суд назначил подсудимому три года лишения свободы. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии общего режима. Кроме того, с него взыскано в возмещение ущерба оставшиеся более 14,6 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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