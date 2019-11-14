Сбербанк в Тюмени выступил партнером цифрового форума «Инфотех-2019»

14 Нояб. 11:04 2019-11-14T11:04:13+03:00

Изменить размер текста: A A

Западно-Сибирское отделение Сбербанка выступило партнером форума и выставки информационных технологий «Инфотех-2019», участниками которого в этом году стали более 2,5 тыс. человек.

На площадке Тюменского технопарка власти области, госкорпорации и ведущие IT-компаний обсудили вопросы диджитализации, импортозамещения, поддержки проектов на базе «умных» технологий, стратегии цифрового развития регионов. Посетители выставки увидели технологические решения в области нейросетевых систем, сквозных технологий и искусственного интеллекта.

В этом году на форуме Сбербанк был представлен дочерней компанией «Центр речевых технологий». Губернатору Тюменской области Александру Моору презентовали программу голосового заполнения медицинской документации Voice2Med. Система распознает свободную речь, медицинские термины, в ней сохранены стандартизированные шаблоны протоколов. В ходе осмотра врач с помощью гарнитуры диктует информацию, которая мгновенно расшифровывается и переносится в документ на компьютере, что позволяет существенно сэкономить время.

- Развитие и внедрение новых технологий – одно из ключевых направлений работы Сбербанка. Именно поэтому мы традиционно участвуем в тюменском форуме «Инфотех», где представляем инновационные банковские и нефинансовые сервисы. Такие компании нашей растущей экосистемы, как Центр речевых технологий, помогут Сбербанку дополнить и улучшить различные сервисы для клиентов, - отметил управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка Владислав Шиленко.