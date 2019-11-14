Тюменцы могут первыми «развестись» с Анной Михалковой в новой искромётной комедии

14 Нояб. 10:36 2019-11-14T10:36:43+03:00

В кинотеатре «Премьер» за один день до официальной премьеры в России стартует показ комедии «Давай разведёмся!» [трейлер]

Изменить размер текста: A A

Тюменский кинотеатр «Премьер» (ул. 50 лет ВЛКСМ, 63, 3 этаж) приглашает зрителей на предпремьерный показ комедии с Анной Михалковой «Давай разведёмся!». Показ состоится за 1 день до официальной премьеры в России 20 ноября 2019 в 20 часов.

«Давай разведёмся» - это история о молодой женщине Маше, от которой в один прекрасный день уходит муж. Но Маша – женщина сильная, поэтому она решает вклиниться в отчаянную борьбу за своего неверного мужа Мишу. Она не готова вот так просто взять и уступить его фитнес-тренеру Оксане, но силы не равны. Маше уже прилично за тридцать, а Оксане совсем немного после двадцати. Но, с другой стороны — за Машиной спиной богатый жизненный опыт и двое малолетних детей. В этой ситуации она готова использовать весь свой боевой арсенал, включая потусторонние силы.

В ролях: Анна Михалкова, Антон Филипенко, Светлана Камынина, Максим Лагашкин, Федор Лавров, Надежда Маркина, Анна Рыцарева, Сергей Рост, Дарья Румянцева, Майя Скородумова, Матевей Бурмистров, Ольга Альбанова, Татьяна Малькова, Алексей Ведерников, Виталий Даушев, Людмила Князева и многие другие.

Что нужно сделать, чтобы первым увидеть искромётную комедию? Правильно, купить билеты в кинотеатре «Премьер» вот по этой ссылочке. Не упустите шанс увидеть Анну Михалкову в необычной для себя роли.