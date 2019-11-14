Симфоническое шоу «Natalia Posnova QUEEN Rhapsody» в Тюмени пройдёт в день памяти Меркьюри

14 Нояб. 10:23 2019-11-14T16:12:27+03:00

Изменить размер текста: A A

В большом зале тюменского ДК «Нефтяник» 24 ноября в 19 часов впервые состоится фортепианно-симфоническое шоу «Natalia Posnova QUEEN Rhapsody». Известная пианистка Наталия Поснова исполнит хиты легендарной группы QUEEN в необычных фортепианно-симфонических обработках. Шоу пройдет в сопровождении симфонического оркестра, также в программе запланировано выступление знаменитого рок-вокалиста из Великобритании, тенора Майкла Энтони Остина.

Концерт пройдёт в день памяти солиста легендарной группы Фредди Меркьюри.

Отметим, что Наталия Поснова - пианистка, которую «благословил» легендарный гитарист Queen, Брайан Мэй. По его словам, увидеть такое количество красоты, таланта, новаторства и чистой воды бравурности за раз – просто удивительно.

- Виртуозная пианистка Наталия Поснова ярко интерпретирует знаменитые произведения Queen в своей «Queen Rhapsody»- захватывающем оркестровом шоу с изысканными фортепианными обработками известных хитов, которые потрясли планету. Внося новую ноту в прославленный мир Queen, это кроссовер-шоу соединяет энергию рок-н-ролла с вечностью классики в стиле фортепианного концерта, - сообщают организаторы.

Возрастное ограничение 6+. Стоимость билетов от 800 до 2000 рублей, приобрести их можно здесь.