2019-11-14T16:12:27+03:00
Звезды

Симфоническое шоу «Natalia Posnova QUEEN Rhapsody» в Тюмени пройдёт в день памяти Меркьюри

Концерт состоится впервые в большом зале ДК "Нефтяник"
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Симфоническое шоу «Natalia Posnova QUEEN Rhapsody». Фото: группа Наталии Посновой во VKСимфоническое шоу «Natalia Posnova QUEEN Rhapsody». Фото: группа Наталии Посновой во VK
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В большом зале тюменского ДК «Нефтяник» 24 ноября в 19 часов впервые состоится фортепианно-симфоническое шоу «Natalia Posnova QUEEN Rhapsody». Известная пианистка Наталия Поснова исполнит хиты легендарной группы QUEEN в необычных фортепианно-симфонических обработках. Шоу пройдет в сопровождении симфонического оркестра, также в программе запланировано выступление знаменитого рок-вокалиста из Великобритании, тенора Майкла Энтони Остина.

Концерт пройдёт в день памяти солиста легендарной группы Фредди Меркьюри.

Отметим, что Наталия Поснова - пианистка, которую «благословил» легендарный гитарист Queen, Брайан Мэй. По его словам, увидеть такое количество красоты, таланта, новаторства и чистой воды бравурности за раз – просто удивительно.

- Виртуозная пианистка Наталия Поснова ярко интерпретирует знаменитые произведения Queen в своей «Queen Rhapsody»- захватывающем оркестровом шоу с изысканными фортепианными обработками известных хитов, которые потрясли планету. Внося новую ноту в прославленный мир Queen, это кроссовер-шоу соединяет энергию рок-н-ролла с вечностью классики в стиле фортепианного концерта, - сообщают организаторы.

Возрастное ограничение 6+. Стоимость билетов от 800 до 2000 рублей, приобрести их можно здесь.

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