2019-11-14T10:39:05+03:00
Общество

Тюменским предприятиям предлагают увековечить память погибших солдат на своих сайтах

Проект уже реализовали две организации
Вадим Бегун
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Тюменским предприятиям предлагают увековечить память погибших солдат на своих сайтах. Фото - pixabay.com.Тюменским предприятиям предлагают увековечить память погибших солдат на своих сайтах. Фото - pixabay.com.
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Тюменским предприятия рекомендуют на своих официальных сайтах создать специальный раздел под названием «Мемориальный комплекс». Проект позволит сохранить памятники, посвященные погибшим воинам.

Проект по сохранению и благоустройству памятников и мемориалов, увековечивающих память погибших при защите Родины, находящихся на территории закрытых предприятий и организаций, был представлен на заседании рабочей группы Общественной палаты Российской Федерации. В рамках его предусмотрено установление стенда с информацией о работниках, участниках Великой Отечественной войны и создание на официальном сайте предприятия раздела «Мемориальный комплекс».

Таким образом, ОП РФ предлагает организациям и предприятиям Тюменской области, на территории которых имеются такие памятники, присоединиться к проекту. Кстати, проект уже успешно реализовали научно-производительное предприятие «Салют» и АО «НИИграфит».

ИСТОЧНИК KP.RU

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