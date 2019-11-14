Тюменским предприятиям предлагают увековечить память погибших солдат на своих сайтах
Тюменским предприятия рекомендуют на своих официальных сайтах создать специальный раздел под названием «Мемориальный комплекс». Проект позволит сохранить памятники, посвященные погибшим воинам.
Проект по сохранению и благоустройству памятников и мемориалов, увековечивающих память погибших при защите Родины, находящихся на территории закрытых предприятий и организаций, был представлен на заседании рабочей группы Общественной палаты Российской Федерации. В рамках его предусмотрено установление стенда с информацией о работниках, участниках Великой Отечественной войны и создание на официальном сайте предприятия раздела «Мемориальный комплекс».
Таким образом, ОП РФ предлагает организациям и предприятиям Тюменской области, на территории которых имеются такие памятники, присоединиться к проекту. Кстати, проект уже успешно реализовали научно-производительное предприятие «Салют» и АО «НИИграфит».
ИСТОЧНИК KP.RU