2019-11-14T09:50:17+03:00
Происшествия

Появилось видео задержания тюменских мигрантов, которые разливали водку в промышленных масштабах

Полицейские обнаружили подпольный цех по производству алкоголя [ВИДЕО]
Вадим Бегун
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Появилось видео задержания тюменских мигрантов, которые разливали водку в промышленных масштабах. Скриншот из видео.Появилось видео задержания тюменских мигрантов, которые разливали водку в промышленных масштабах. Скриншот из видео.
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Тюменские полицейские опубликовали видеоролик с операции задержания работников подпольного цеха. Он располагался на улице Чекистов.

На кадрах видно, как полицейские в масках обыскивают мигрантов. Из ролика становится ясно, что производством алкоголя здесь занимались более чем серьезно. Полуавтоматическая линия, погрузчики и сотни коробок водки и коньяка – все это было изъято стражами порядка. По предварительной оценке, сумма изъятого превышает 35 миллионов рублей.

По информации официального представителя МВД России Ирины Волк, в настоящее время установлены три предполагаемых организатора нелегального бизнеса. Им предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В Тюмени задержали 26 мигрантов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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