Появилось видео задержания тюменских мигрантов, которые разливали водку в промышленных масштабах
Тюменские полицейские опубликовали видеоролик с операции задержания работников подпольного цеха. Он располагался на улице Чекистов.
На кадрах видно, как полицейские в масках обыскивают мигрантов. Из ролика становится ясно, что производством алкоголя здесь занимались более чем серьезно. Полуавтоматическая линия, погрузчики и сотни коробок водки и коньяка – все это было изъято стражами порядка. По предварительной оценке, сумма изъятого превышает 35 миллионов рублей.
По информации официального представителя МВД России Ирины Волк, в настоящее время установлены три предполагаемых организатора нелегального бизнеса. Им предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
В Тюмени задержали 26 мигрантов.
ИСТОЧНИК KP.RU