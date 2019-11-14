2019-11-14T10:14:06+03:00
Происшествия

Многодетный тюменец задушил мужчину проволокой и сдался полиции

Кроме того, местный житель побил неприятеля палкой
Вадим Бегун
Поделиться:
Тюменец задушил собутыльника проволокой.Тюменец задушил собутыльника проволокой.Фото: Ольга Крыльцова
Изменить размер текста:

В Тюменской области вынесен приговор в отношении жителя Сладковского района. Мужчина задушил своего знакомого, после чего явился в полицию с повинной.

Преступный инцидент произошел 8 июня этого года. В одном из домов поселка Маслянский мужчины распивали алкоголь. Однако внезапно между ними вспыхнули неприязненные отношения, и осужденный стал бить собутыльника ногами и руками, а после схватил палку. На этом истязания не закончились. Пьяный тюменец взял металлическую проволоку и стал душить жертву, пока она не перестала дышать.

– Подсудимый свою вину признал полностью и раскаялся. Также он сам явился в полицию, где рассказал о страшном преступлении. Кроме того, у него на иждивении имеются шесть малолетних детей, что наряду с плохим состоянием здоровья является смягчающим обстоятельством. Однако суд учел, что ранее мужчина был судим, а также привлекался к административной ответственности, – рассказали в пресс-службе Сладковского районного суда.

Таким образом, следующие девять лет жизни отец шестерых детей проведет в колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Педагог из Тюмени стал победителем всероссийского конкурса с уроком о Крыме
Тюменка стала участницей проекта «Голос»: правда, высоких оценок жюри не удостоилась
Монтажник - одна из самых высокооплачиваемых рабочих профессий в Тюменской области
Образовательный проект для студентов «МедиаСеть» пройдет в Тюмени
Тюменцы поборются за звание «Лучший работник сферы молодежной политики»
В тюменских реках стало больше ценной рыбы
Авторы тюменского проекта «Мы жили» хотят создать путеводитель по Текутьевскому кладбищу
В Тюмени создадут общественную комиссию, которая решит судьбу оставшейся территории лога
Тюменские травматологи осваивают новые технологии эндопротезирования
Жители Тюмени смогут побывать в стенах Московской филармонии, не покидая город
До конца 2020 года в Тюменской области откроются пять амбулаторных онкоцентров
В Тюмени будут строить дома для врачей деревенских ФАПов
Погода на 16 ноября в Тюмени: ожидается небольшой снег
Кровавый конфликт, вилка у горла и расширение улицы: публикуем главные новости Тюмени 15 ноября 2019