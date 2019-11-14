Многодетный тюменец задушил мужчину проволокой и сдался полиции

14 Нояб. 10:14 2019-11-14T10:14:06+03:00

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В Тюменской области вынесен приговор в отношении жителя Сладковского района. Мужчина задушил своего знакомого, после чего явился в полицию с повинной.

Преступный инцидент произошел 8 июня этого года. В одном из домов поселка Маслянский мужчины распивали алкоголь. Однако внезапно между ними вспыхнули неприязненные отношения, и осужденный стал бить собутыльника ногами и руками, а после схватил палку. На этом истязания не закончились. Пьяный тюменец взял металлическую проволоку и стал душить жертву, пока она не перестала дышать.

– Подсудимый свою вину признал полностью и раскаялся. Также он сам явился в полицию, где рассказал о страшном преступлении. Кроме того, у него на иждивении имеются шесть малолетних детей, что наряду с плохим состоянием здоровья является смягчающим обстоятельством. Однако суд учел, что ранее мужчина был судим, а также привлекался к административной ответственности, – рассказали в пресс-службе Сладковского районного суда.

Таким образом, следующие девять лет жизни отец шестерых детей проведет в колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU