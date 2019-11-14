Надел кастрюлю на голову и бил по ней: ссора тюменцев закончилась уголовным делом

14 Нояб. 12:44 2019-11-14T12:44:31+03:00

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В дежурную часть голышмановской полиции поступило сообщение о том, что местный житель причинил телесные повреждения своей 47-летней знакомой. Стражи порядка, прибывшие на место, выяснили, что мужчина усмирил подругу с помощью кастрюли.

– Потерпевшая совместно с подозреваемым распивали спиртные напитки. Между ними произошла ссора. В ходе конфликта пьяный тюменец ударил женщину по голове металлической кастрюлей, а после, надев ее ей на голову, стал бить по поверхности, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

33-летний мужчина был задержан и доставлен в отделение полиции. В настоящее время он находится под подпиской о невыезде. По данному факту дознавателем возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит лишение свободы на срок до двух лет.

Ранее "Комсомольская правда - Тюмень" писала, что в Ялуторовске местный житель сильно побил женщину, которая осмелилась с ним пререкаться. До этого компания мирно распивала алкоголь в доме общего знакомого.

ИСТОЧНИК KP.RU