2019-11-14T09:25:33+03:00
Происшествия

Вторые сутки тюменские коммунальщики восстанавливают коллектор на улице Харьковской

Устранение повреждения ведется в плановом режиме
Вадим Бегун
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Коммунальщики непрерывно работают на месте обвала асфальта на улице Харьковской в Тюмени. Фото - "Тюмень Водоканал".Коммунальщики непрерывно работают на месте обвала асфальта на улице Харьковской в Тюмени. Фото - "Тюмень Водоканал".
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Специалисты «Тюмень Водоканала» уже вторые сутки работают на месте обвала асфальта на улице Харьковской. Минувшей ночью был восстановлен участок частично разрушенного верхнего свода трубы.

– Сегодня днем мы забетонируем верхнюю часть коллектора. Таким образом, вокруг него будет создан защитный саркофаг. Учитывая температурный режим, будем использовать бетон со специальными добавками, которые ускорят застывание и позволят выполнять работы при минусовых температурах, – сообщил директор по производству ООО «Тюмень Водоканал» Виталий Гурский.

Он также добавил, что после того, как бетон застынет, рабочие засыпят котлован и восстановят дорожное полотно. Фрагмент железобетонного коллектора будет направлен на экспертизу, после чего станут ясны причины разрушения.

Напомним, повреждение канализационного коллектора на пересечении улиц Харьковской и Одесской в областном центре произошло 12 ноября. В результате подмыва дорожного полотна образовался провал. На время проведения работ движение по улице Харьковской в сторону улицы Пермякова ограничено.

ИСТОЧНИК KP.RU

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