Вторые сутки тюменские коммунальщики восстанавливают коллектор на улице Харьковской
Специалисты «Тюмень Водоканала» уже вторые сутки работают на месте обвала асфальта на улице Харьковской. Минувшей ночью был восстановлен участок частично разрушенного верхнего свода трубы.
– Сегодня днем мы забетонируем верхнюю часть коллектора. Таким образом, вокруг него будет создан защитный саркофаг. Учитывая температурный режим, будем использовать бетон со специальными добавками, которые ускорят застывание и позволят выполнять работы при минусовых температурах, – сообщил директор по производству ООО «Тюмень Водоканал» Виталий Гурский.
Он также добавил, что после того, как бетон застынет, рабочие засыпят котлован и восстановят дорожное полотно. Фрагмент железобетонного коллектора будет направлен на экспертизу, после чего станут ясны причины разрушения.
Напомним, повреждение канализационного коллектора на пересечении улиц Харьковской и Одесской в областном центре произошло 12 ноября. В результате подмыва дорожного полотна образовался провал. На время проведения работ движение по улице Харьковской в сторону улицы Пермякова ограничено.
ИСТОЧНИК KP.RU