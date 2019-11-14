2019-11-14T08:59:28+03:00
Звезды

Фестиваль «Парад талантов» пройдет в Тюмени

Участие в мероприятии примут солисты от 3 до 25 лет
Вадим Бегун
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Фото - организаторы мероприятия.Фото - организаторы мероприятия.
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В Тюмени 7 и 8 декабря пройдет VIII Областной фестиваль «Парад талантов». Всех желающих приглашают в спортивный комплекс «Зодчий», который находится по адресу: улица Луначарского, 2 корпус 5.

Фестиваль направлен на развитие творческого потенциала детей и подростков, выявления лучших из лучших участников и для продвижения участников в разных творческих сферах. «Парад талантов» – это старт для юных дарований и, конечно же, подтверждение профессионального мастерства для тех, кто совершенствуется в разных видах искусства

Для участия в фестивале приглашаются творческие коллективы и солисты от 3 до 25 лет по номинациям: вокал, хореография, художественное слово, инструментальный жанр, театр мод, цирковое искусство.

Победители Гран-При получают денежный приз. Общий призовой фонд составляет 50 тысяч рублей. Все участники будут награждены почетными дипломами и памятными подарками. Заявки для участия принимаются до 2 декабря 2019 года.

Для участия в конкурсе участники отправляют заявку установленной формы по электронному адресу: kolbasa.tmn@mail.ru.

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