Погода на 14 ноября в Тюмени: морозно, без осадков

14 Нояб. 05:00 2019-11-14T05:00:40+03:00

Изменить размер текста: A A

Сегодня, 14 ноября, небо в Тюмени практически весь день будет облачным, днем возможно небольшое прояснение. Ночью, возможно, пройдет мелкий снег. С утра и до завершения дня осадков не ожидается.

Температура воздуха ночью будет -11, -12, днем она не изменится. Вечером мороз будет только крепнуть. Градусник покажет 13 градусов ниже нуля. В этот день ожидается северо-восточный ветер, переходящий в северный, 1-3 метра в секунду.

В этот день почитается память бессребренников и чудотворцев Космы и Дамиана Ассийских. 14 ноября считался началом зимы и первых морозов: «Кузьма-Демьян – кузнец, кует лед на земле и на воде». Если на Кузьму дороги развезет грязью, не стоит ждать мороза до самого декабря. А если в этот день выпадет снег, то будущая весна будет с большим разливом.

ИСТОЧНИК KP.RU