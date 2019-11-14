2019-11-14T05:00:40+03:00
Общество

Погода на 14 ноября в Тюмени: морозно, без осадков

В городе значительно похолодает
Вадим Бегун
Поделиться:
В Тюмени без осадков.В Тюмени без осадков.Фото: Вадим Бегун
Изменить размер текста:

Сегодня, 14 ноября, небо в Тюмени практически весь день будет облачным, днем возможно небольшое прояснение. Ночью, возможно, пройдет мелкий снег. С утра и до завершения дня осадков не ожидается.

Температура воздуха ночью будет -11, -12, днем она не изменится. Вечером мороз будет только крепнуть. Градусник покажет 13 градусов ниже нуля. В этот день ожидается северо-восточный ветер, переходящий в северный, 1-3 метра в секунду.

В этот день почитается память бессребренников и чудотворцев Космы и Дамиана Ассийских. 14 ноября считался началом зимы и первых морозов: «Кузьма-Демьян – кузнец, кует лед на земле и на воде». Если на Кузьму дороги развезет грязью, не стоит ждать мороза до самого декабря. А если в этот день выпадет снег, то будущая весна будет с большим разливом.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Педагог из Тюмени стал победителем всероссийского конкурса с уроком о Крыме
Тюменка стала участницей проекта «Голос»: правда, высоких оценок жюри не удостоилась
Монтажник - одна из самых высокооплачиваемых рабочих профессий в Тюменской области
Образовательный проект для студентов «МедиаСеть» пройдет в Тюмени
Тюменцы поборются за звание «Лучший работник сферы молодежной политики»
В тюменских реках стало больше ценной рыбы
Авторы тюменского проекта «Мы жили» хотят создать путеводитель по Текутьевскому кладбищу
В Тюмени создадут общественную комиссию, которая решит судьбу оставшейся территории лога
Тюменские травматологи осваивают новые технологии эндопротезирования
Жители Тюмени смогут побывать в стенах Московской филармонии, не покидая город
До конца 2020 года в Тюменской области откроются пять амбулаторных онкоцентров
В Тюмени будут строить дома для врачей деревенских ФАПов
Погода на 16 ноября в Тюмени: ожидается небольшой снег
Кровавый конфликт, вилка у горла и расширение улицы: публикуем главные новости Тюмени 15 ноября 2019