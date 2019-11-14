2019-11-14T06:20:34+03:00
Спорт

Спартакиада инвалидов пройдет в Тюмени

Люди с ограниченными способностями посоревнуются в легкой атлетике и настольном теннисе
Вадим Бегун
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Спартакиада инвалидов пройдет в Тюмени. Фото - ТГМЦ.Спартакиада инвалидов пройдет в Тюмени. Фото - ТГМЦ.
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В Тюмени с 19 по 22 ноября состоится второй этап XIII детско-юношеской спартакиады инвалидов. Мероприятие торжественно откроется в следующий вторник в 12.00 в легкоатлетическом манеже, который находится по адресу: улица Луначарского, 12.

По информации Тюменского городского многопрофильного центра, к соревнованиям допускаются инвалиды по зрению, слуху и с поражением опорно-двигательного аппарата по двум возрастным группам: 12-14 и 15-17 лет. Соревнования пройдут по таким видам спорта, как легкая атлетика, бочча, настольный теннис, дартс и парабадминтон.

– Честь города будут защищать спортсмены, прошедшие отбор на первом городском этапе, который состоялся в апреле-мае этого года. Среди них неоднократные победители и призеры третьей Всероссийской детской спартакиады инвалидов 2019: Максим Краснов, Илья Моторин, Дмитрий Брехов, Данила Сильнягин, Юлия Шанаурина, Ангелина Ладыко и Екатерина Аудучинок, – уточнили в ТГМЦ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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