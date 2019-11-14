2019-11-14T07:00:15+03:00
Происшествия

Девушка обокрала тоболяка прямо в сауне

По факту кражи было возбуждено уголовное дело
Вадим Бегун
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Тоболяк вышел из сауны без телефона. Фото - pixabay.com.Тоболяк вышел из сауны без телефона. Фото - pixabay.com.
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В дежурную часть тобольской полиции обратился 39-летний местный житель. Мужчина сообщил, что сходил с друзьями в сауну, однако вернулся домой уже без сотового телефона.

– Тоболяк отдыхал в компании друзей в сауне. Чуть позже они присоединились к ранее незнакомым им женщине с мужчиной. После совместного распития алкогольных напитков потерпевший обнаружил пропажу своего сотового телефона. Сыщики установили, что к краже причастна ранее судимая 34-летняя тоболячка, которая отдыхала со своим братом в этом же заведении, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

В ведомстве уточнили, что в настоящее время подозреваемая задержана и доставлена в отдел полиции. Она признала свою вину и сообщила, что похитила телефон для личного пользования. По данному факту возбуждено уголовное дело. Поход в сауну с родственником может обернуться для рецидивистки тюремным заключением сроком до пяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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