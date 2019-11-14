2019-11-14T08:23:37+03:00
Общество

На тюменском маршруте №36 произошли изменения

Нововведение вступит в силу с субботы
Вадим Бегун
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На тюменском маршруте №36 произошли изменения.На тюменском маршруте №36 произошли изменения.Фото: Вадим Бегун
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В Тюмени в схему движения муниципального маршрута регулярных перевозок № 36 «Центральный рынок – с/о Лаванда» включили промежуточный остановочный пункт «ул. Павлова» (при движении в сторону улицы Магистральной). Нововведение вступит в силу с субботы, 16 ноября.

Расписание для пассажиров общественного транспорта доступно в разделе «Расписание» на сайте tgt72.ru, в мобильном приложении «Тюмень. Транспорт», по бесплатному номеру телефона справочной службы 8-800-250-0722 и на остановках.

Ранее «Комсомольская правда – Тюмень» писала, что в областном центре маршруты №145 и 147 изменят схему движения. Подробнее об их новом расписании можно узнать здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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