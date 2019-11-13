Поющая елка, ночная стрельба и задержание блогера: публикуем главные новости Тюмени 13 ноября 2019

13 Нояб. 16:21 2019-11-13T16:21:33+03:00

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1. В Тюмени до 5 декабря установят «поющую» елку. Обойдется это городской казне в 4 миллиона рублей.

Помимо установки, подрядчик должен будет проверить исправность гирлянд, провести ревизию искусственной хвои, электрических элементов и металлического каркаса. После этого новогоднее дерево подключат к электросетям.

В Тюмени до 5 декабря установят «поющую» елку. Фото - pixabay.com.

Оказалось, у компании из трех молодых людей произошел конфликт с пьяным 43-летним мужчиной. У него был с собой травматический пистолет. Он и выстрелил в воздух.

3. В Тюмени вынесено постановление в отношении блогера Алексея Кунгурова. Звезде ЖЖ придется провести за решеткой 15 суток.

Дело в том, что мужчина разместил у себя на странице авторскую статью, которой заинтересовались стражи порядка. После проведенного полицейскими и лингвистами анализа в тексте нашли «лингвистические признаки унижения национального достоинства русских граждан, как неполноценных».

4. Сегодня регоператор рассказал, что в Тюмени на улице Республики была найдена огромная полуторатонная куча мусора. Незаконную свалку устроила организация с говорящим названием «Природа».

Юридическому лицу необходимо будет оплатить не только расходы за ликвидацию свалки, но и возможные траты на судебное делопроизводство.

5. В Тюмени распродают имущество Сибирского банка реконструкции и развития, который был признан банкротом. Что интересно, среди прочих лотов, картины французских художников.

Так, тюменцы могут приобрести копии картин Жорж-Пьера Сера («Сена у Курбевуа», «Пасмурная погода», «Сена в Гранд-Жатт, весна», «Мост в Курбевуа») и Альфреда Сислея («Море-сюр-Луа»).

Тюменский банк продает картины французских художников. Фото - pixabay.com.

ИСТОЧНИК KP.RU