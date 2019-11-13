2019-11-13T16:21:33+03:00
Общество

Поющая елка, ночная стрельба и задержание блогера: публикуем главные новости Тюмени 13 ноября 2019

Рассказываем о главных новостях дня
Вадим Бегун
Поделиться:
Рассказываем о главных новостях дня. Фото - pixabay.com.Рассказываем о главных новостях дня. Фото - pixabay.com.
Изменить размер текста:

1. В Тюмени до 5 декабря установят «поющую» елку. Обойдется это городской казне в 4 миллиона рублей.

Помимо установки, подрядчик должен будет проверить исправность гирлянд, провести ревизию искусственной хвои, электрических элементов и металлического каркаса. После этого новогоднее дерево подключат к электросетям.

В Тюмени до 5 декабря установят «поющую» елку. Фото - pixabay.com.

В Тюмени до 5 декабря установят «поющую» елку. Фото - pixabay.com.

Оказалось, у компании из трех молодых людей произошел конфликт с пьяным 43-летним мужчиной. У него был с собой травматический пистолет. Он и выстрелил в воздух.

3. В Тюмени вынесено постановление в отношении блогера Алексея Кунгурова. Звезде ЖЖ придется провести за решеткой 15 суток.

Дело в том, что мужчина разместил у себя на странице авторскую статью, которой заинтересовались стражи порядка. После проведенного полицейскими и лингвистами анализа в тексте нашли «лингвистические признаки унижения национального достоинства русских граждан, как неполноценных».

4. Сегодня регоператор рассказал, что в Тюмени на улице Республики была найдена огромная полуторатонная куча мусора. Незаконную свалку устроила организация с говорящим названием «Природа».

Юридическому лицу необходимо будет оплатить не только расходы за ликвидацию свалки, но и возможные траты на судебное делопроизводство.

5. В Тюмени распродают имущество Сибирского банка реконструкции и развития, который был признан банкротом. Что интересно, среди прочих лотов, картины французских художников.

Так, тюменцы могут приобрести копии картин Жорж-Пьера Сера («Сена у Курбевуа», «Пасмурная погода», «Сена в Гранд-Жатт, весна», «Мост в Курбевуа») и Альфреда Сислея («Море-сюр-Луа»).

Тюменский банк продает картины французских художников. Фото - pixabay.com.

Тюменский банк продает картины французских художников. Фото - pixabay.com.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Кровавый конфликт, вилка у горла и расширение улицы: публикуем главные новости Тюмени 15 ноября 2019
В Тюмени пьяная рецидивистка изрешетила собутыльника ножами
Для малого и среднего бизнеса в Югре улучшают условий ведения предпринимательской деятельности
Светит «десятка»: тюменский бухгалтер перевел родственнице более 5 миллионов рублей
Ввод объектов жилищного строительства в Югре идет по графику
В Винзилях почти пять лет строили пятиэтажку
В Тюмени объявили итоги народного голосования за лучшие предприятия сфер производства и услуг
Наталья Комарова: Чем больше транспортных возможностей в населенном пункте, тем больше у него шансов развиваться
Тюменцам предлагают проверить сердце
Жилищная политика Ханты-Мансийского автономного округа направлена на улучшение жизни югорчан
Тюменский маршрут №65 будет ходить по-новому
Доступный спорт: в Югре ежегодно вводятся новые спортивные объекты
Главную улицу Тюмени расширят до шести полос
Банк УРАЛСИБ подвел итоги квеста «Соберись в круиз с Банком УРАЛСИБ»
В Тюмени рабочий строительной фирмы упал с высоты
Кэшбэк МегаФона: пользуемся и экономим в будущем
В АО «Транснефть – Сибирь» завершился первый тур международной научно-технической конференции молодежи ПАО «Транснефть»
Пьет с самого утра: тюменка, задолжавшая детям полмиллиона, встретила приставов пьяной
Без долгов: тюменцы одобрили проект городского бюджета на три года
На выходные в Тюмень придет тепло
Угрожал вилкой: насильника тюменки будут судить по трем статьям