Поющая елка, ночная стрельба и задержание блогера: публикуем главные новости Тюмени 13 ноября 2019
1. В Тюмени до 5 декабря установят «поющую» елку. Обойдется это городской казне в 4 миллиона рублей.
Помимо установки, подрядчик должен будет проверить исправность гирлянд, провести ревизию искусственной хвои, электрических элементов и металлического каркаса. После этого новогоднее дерево подключат к электросетям.
В Тюмени до 5 декабря установят «поющую» елку. Фото - pixabay.com.
Оказалось, у компании из трех молодых людей произошел конфликт с пьяным 43-летним мужчиной. У него был с собой травматический пистолет. Он и выстрелил в воздух.
3. В Тюмени вынесено постановление в отношении блогера Алексея Кунгурова. Звезде ЖЖ придется провести за решеткой 15 суток.
Дело в том, что мужчина разместил у себя на странице авторскую статью, которой заинтересовались стражи порядка. После проведенного полицейскими и лингвистами анализа в тексте нашли «лингвистические признаки унижения национального достоинства русских граждан, как неполноценных».
4. Сегодня регоператор рассказал, что в Тюмени на улице Республики была найдена огромная полуторатонная куча мусора. Незаконную свалку устроила организация с говорящим названием «Природа».
Юридическому лицу необходимо будет оплатить не только расходы за ликвидацию свалки, но и возможные траты на судебное делопроизводство.
5. В Тюмени распродают имущество Сибирского банка реконструкции и развития, который был признан банкротом. Что интересно, среди прочих лотов, картины французских художников.
Так, тюменцы могут приобрести копии картин Жорж-Пьера Сера («Сена у Курбевуа», «Пасмурная погода», «Сена в Гранд-Жатт, весна», «Мост в Курбевуа») и Альфреда Сислея («Море-сюр-Луа»).
Тюменский банк продает картины французских художников. Фото - pixabay.com.
ИСТОЧНИК KP.RU