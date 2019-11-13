Картины известных французских художников распродает тюменский банк-банкрот

13 Нояб. 16:08 2019-11-13T16:08:58+03:00

Изменить размер текста: A A

В Тюмени распродают имущество Сибирского банка реконструкции и развития, который был признан банкротом. Среди прочих лотов, картины французских художников.

Из информации, размещенной на официальном сайте Агентства по страхованию вкладов, на торги выставлены более двухсот лотов общей стоимостью менее ста тысяч рублей. Помимо различной мебели, сейфов, электроники и банковского оборудования, АСВ планирует выручить деньги за копии картин французских художников Жорж-Пьера Сера («Сена у Курбевуа», «Пасмурная погода», «Сена в Гранд-Жатт, весна», «Мост в Курбевуа») и Альфреда Сислея («Море-сюр-Луа»).

Торги, на которых Агентство по страхованию вкладов планируют выручить порядка миллиона рублей, пройдут с 14 ноября по 11 декабря этого года.

Ранее "Комсомольская правда - Тюмень" писала, что в областном центре с молотка уйдет имущество обанкротившегося Сибирского банка реконструкции и развития. Среди прочего – вывеска и телефонная канализация.

ИСТОЧНИК KP.RU