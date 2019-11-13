В Тюмени поймали и оштрафовали водителя-наркомана

13 Нояб. 15:16 2019-11-13T15:16:31+03:00

Мужчина не первый раз сел за руль в ненадлежащем состоянии

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В Тюмени вынесен приговор по уголовному делу в отношении 28-летнего местного жителя. Мужчина управлял автомобилем в состоянии наркотического опьянения, причем, не первый раз.

– Как следует из материалов уголовного дела, ночью 11 сентября этого года в садоводческом обществе «Рябинушка» автопатруль остановил ВАЗ-21102. Выяснилось, что водитель находился в состоянии наркотического опьянения. Позже гаишники узнали, что в апреле прошлого года он был оштрафован на 30 тысяч рублей и лишен водительских прав на один год и восемь месяцев за отказ от прохождения медицинского освидетельствования, – рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

В ведомстве также сообщили, что суд назначил подсудимому штраф в размере двухсот тысяч рублей в доход государства. Также горе-водитель был лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 2 года 10 месяцев.

ИСТОЧНИК KP.RU