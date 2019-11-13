2019-11-13T15:16:31+03:00
Общество

В Тюмени поймали и оштрафовали водителя-наркомана

Мужчина не первый раз сел за руль в ненадлежащем состоянии
Вадим Бегун
Поделиться:
В Тюмени гаишники остановили водителя-наркомана.В Тюмени гаишники остановили водителя-наркомана.Фото: Вадим Бегун
Изменить размер текста:

В Тюмени вынесен приговор по уголовному делу в отношении 28-летнего местного жителя. Мужчина управлял автомобилем в состоянии наркотического опьянения, причем, не первый раз.

– Как следует из материалов уголовного дела, ночью 11 сентября этого года в садоводческом обществе «Рябинушка» автопатруль остановил ВАЗ-21102. Выяснилось, что водитель находился в состоянии наркотического опьянения. Позже гаишники узнали, что в апреле прошлого года он был оштрафован на 30 тысяч рублей и лишен водительских прав на один год и восемь месяцев за отказ от прохождения медицинского освидетельствования, – рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

В ведомстве также сообщили, что суд назначил подсудимому штраф в размере двухсот тысяч рублей в доход государства. Также горе-водитель был лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 2 года 10 месяцев.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Педагог из Тюмени стал победителем всероссийского конкурса с уроком о Крыме
Тюменка стала участницей проекта «Голос»: правда, высоких оценок жюри не удостоилась
Монтажник - одна из самых высокооплачиваемых рабочих профессий в Тюменской области
Образовательный проект для студентов «МедиаСеть» пройдет в Тюмени
Тюменцы поборются за звание «Лучший работник сферы молодежной политики»
В тюменских реках стало больше ценной рыбы
Авторы тюменского проекта «Мы жили» хотят создать путеводитель по Текутьевскому кладбищу
В Тюмени создадут общественную комиссию, которая решит судьбу оставшейся территории лога
Тюменские травматологи осваивают новые технологии эндопротезирования
Жители Тюмени смогут побывать в стенах Московской филармонии, не покидая город
До конца 2020 года в Тюменской области откроются пять амбулаторных онкоцентров
В Тюмени будут строить дома для врачей деревенских ФАПов
Погода на 16 ноября в Тюмени: ожидается небольшой снег
Кровавый конфликт, вилка у горла и расширение улицы: публикуем главные новости Тюмени 15 ноября 2019