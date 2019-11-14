2019-11-14T08:36:53+03:00
Общество

Фирму, повредившую водопровод на улице Демьяна Бедного в Тюмени, наказали

Коммунальное ЧП произошло в начале октября
Вадим Бегун
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Фирму, повредившую водопровод на улице Демьяна Бедного в Тюмени, наказали. Фото - "ЧС Тюмень".Фирму, повредившую водопровод на улице Демьяна Бедного в Тюмени, наказали. Фото - "ЧС Тюмень".
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В Тюмени наказана компания, которая повредила трассу горячего водоснабжения. Об этом ходатайствовала местная прокуратура.

– Установлено, что 3 октября этого года работники ООО «ПЕРЕСТРОЙ-КА» благоустраивали территорию общего пользования по улице Демьяна Бедного и повредили трассу горячего водоснабжения. В результате было ограничено водоснабжение четырех жилых домов. На следующий день компания своими силами устранила повреждение, – рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Сегодня, 13 ноября, Северо-Уральское межрегиональное управление Росприроднадзора по результатам рассмотрения дела оштрафовало организацию на 20 тысяч рублей. Кроме того, производителю работ был объявлен выговор.

Коммунальное ЧП произошло на улице Демьяна Бедного 3 октября. Устранять повреждение проштрафившейся организации помогали специалисты УСТЭК.

ИСТОЧНИК KP.RU

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