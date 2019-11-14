2019-11-14T08:09:35+03:00
Происшествия

В Тюмени бизнесмен отправился в тюрьму за обман восемнадцати клиентов

Деньгами мужчина распорядился по своему усмотрению
Вадим Бегун
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Тюменский бизнесмен обманул 18 клиентов. Фото - pixabay.com.Тюменский бизнесмен обманул 18 клиентов. Фото - pixabay.com.
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В Тюмени вступил в законную силу приговор Калининского районного суда в отношении директора одной из местных фирм. Мужчину приговорили к четырем годам заключения за обман клиентов.

– С июня 2014-го по май 2016 года директор одной из фирм Тюмени убедил 18 потерпевших заключить с ним договоры на проведение ремонтных работ на их объектах. Делать они ничего не собирался, а просто взял с них авансы на общую сумму более восьми с половиной миллионов рублей. Ремонтные работы он не выполнил, деньгами распорядился по своему усмотрению, – рассказали в пресс-службе Калининского районного суда.

Мера пресечения экс-директора в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении была изменена на содержание под стражей. Сторона защиты обжаловала приговор, однако вышестоящая инстанция оставила его без изменения.

Ранее "Комсомольская правда - Тюмень" писала, что в областном центре осудят бывшего директора мебельного магазина. Его обвиняют в хищении у клиентов более полутора миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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