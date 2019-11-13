2019-11-13T13:47:42+03:00
Общество

На центральной улице Тюмени нашли полторы тонны мусора

Незаконную свалку устроила организация с говорящим названием «Природа»
Вадим Бегун
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На улице Республики в Тюмени нашли огромную кучу мусора. Фото - ООО "ТЭО".На улице Республики в Тюмени нашли огромную кучу мусора. Фото - ООО "ТЭО".
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В Тюмени на улице Республики найдено более полутора тонн мусора. Незаконную свалку устроила организация с говорящим названием «Природа».

– Мы провели анализ свалки и осуществили необходимые замеры, установили собственника земельного участка, проинформировали органы государственной и муниципальной власти. Собственнику участка было направлено уведомление о необходимости устранения нарушения. Однако в установленный срок никаких мер по расчистке территории принято не было, – посетовал начальник отдела экологии ООО «ТЭО» Евгений Распопов.

В итоге регоператору самому пришлось «замарать руки». Однако подобное нарушение не останется без наказания: теперь юридическому лицу необходимо будет оплатить не только расходы за ликвидацию свалки, но и возможные траты на судебное делопроизводство.

Напомним, с 1 января в Тюменской области созданы условия, при которых всем легальным возчикам стало невыгодно вывозить собранные отходы в лес. Оплату за свои услуги они получают только по факту доставки ТКО на полигон.

ИСТОЧНИК KP.RU

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