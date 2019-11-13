13 Нояб. 13:18 2019-11-13T13:18:13+03:00

Более шестидесяти преступлений совершили тюменские ОПГ с начала года. Фото - pixabay.com.

В городе выработан комплекс мероприятий по борьбе с группировками

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В Тюменской области с начала года местными ОПГ совершено 61 преступление. Из них 47 – в областном центре.

По информации прокуратуры региона, число преступлений, совершенные организованными группами, незначительно сократилось. Так, в прошлом году за аналогичный период их было зафиксировано 52. Из них 4 преступления против личности, 11 – экономической направленности, 12 – против собственности и 26 – в сфере незаконного оборота наркотических средств.

– На территории областного центра совершено 47 преступлений данной категории, Тюменского района – 8, в Ялуторовске – 5 и Ишиме – одно, – уточнили в пресс-службе прокуратуры региона.

В ведомстве также добавили, что по итогам заседания рабочей группы выработан комплекс дополнительных мероприятий по противодействию организованной преступности.

Ранее "Комсомольская правда - Тюмень" писала, что подростки стали чаще грабить и угонять машины в областном центре. Кроме того, увеличилось также число тяжких преступлений, совершенный несовершеннолетними.

ИСТОЧНИК KP.RU