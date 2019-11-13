Брат на брата: ишимец забил табуреткой и ногами своего родственника

СЕГОДНЯ 11:54 2019-11-13T11:54:28+03:00

Изменить размер текста: A A

В Тюменской области предъявлено обвинение 55-летнему жителю Ишимского района. Мужчина жестоко расправился со своим родственником во время застолья.

– 5 ноября этого года ночью два брата распивали спиртное в доме в селе Разъезд Ишимского района. После того, как алкоголь ударил в голову, между родственниками произошла ссора. В ходе конфликта обвиняемый ударил брата локтем по лицу, от чего тот упал на кровать. Далее злоумышленник схватил табурет и два раза ударил лежащего мужчину по груди, – рассказали в пресс-службе Следственного комитета по Тюменской области.

Однако этого разгоряченному ишимцу было мало. Так, он стащил брата на пол и стал пинать его ногами. От полученных повреждений потерпевший скончался через несколько часов. В настоящее время злоумышленник задержан и заключен под стражу. Следователи устанавливают все обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU