2019-11-13T12:48:28+03:00
Происшествия

Попросил позвонить и перевел деньги: хитрый тюменец оставил без денег свою соседку

Возбуждено уголовное дело
Вадим Бегун
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Поход тюменца к соседке может привести его в тюрьму. Фото - pixabay.com.Поход тюменца к соседке может привести его в тюрьму. Фото - pixabay.com.
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В тюменскую полицию обратилась местная жительница. Женщина сообщила, с ее банковской карты пропали деньги. Как это произошло, она и не предполагала.

– В день преступления молодой человек зашел в гости к соседке. Находясь в квартире, он попросил у женщины сотовый телефон для совершения важного звонка. Воспользовавшись доверием потерпевшей, подозреваемый зашел в мобильное приложение и перевел пять тысяч рублей на другой банковский счет, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

В ведомстве отметили, что после совершения преступления злоумышленник поблагодарил соседку и покинул квартиру. Позже полицейские задержали ранее судимого 21-летнего жителя Тюмени. В отделе полиции молодой человек признался в совершенном преступлении. Денежные средства он потратил на личные нужды. По данному факту возбуждено уголовное дело, парню грозит до шести лет заключения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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