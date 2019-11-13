Попросил позвонить и перевел деньги: хитрый тюменец оставил без денег свою соседку
В тюменскую полицию обратилась местная жительница. Женщина сообщила, с ее банковской карты пропали деньги. Как это произошло, она и не предполагала.
– В день преступления молодой человек зашел в гости к соседке. Находясь в квартире, он попросил у женщины сотовый телефон для совершения важного звонка. Воспользовавшись доверием потерпевшей, подозреваемый зашел в мобильное приложение и перевел пять тысяч рублей на другой банковский счет, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.
В ведомстве отметили, что после совершения преступления злоумышленник поблагодарил соседку и покинул квартиру. Позже полицейские задержали ранее судимого 21-летнего жителя Тюмени. В отделе полиции молодой человек признался в совершенном преступлении. Денежные средства он потратил на личные нужды. По данному факту возбуждено уголовное дело, парню грозит до шести лет заключения.
ИСТОЧНИК KP.RU