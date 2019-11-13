2019-11-13T11:27:52+03:00
Общество

«Поющую» елку за четыре миллиона рублей установят в Тюмени

Подрядчик определится через девять дней
Вадим Бегун
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В Тюмени к 5 декабря установят елку. Фото - pixabay.com.В Тюмени к 5 декабря установят елку. Фото - pixabay.com.
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В Тюмени установят 28-метровую «поющую» елку. На эти цели из городского бюджета планируется выделить 3,7 миллионов рублей.

Из информации, размещенной на сайте госзакупок, следует, что главное зимнее дерево появится на Цветном бульваре. Общий вес сооружения составит почти 90 тонн. Победитель лота определится 22 ноября.

Планируется, что все работы подрядчик должен завершить к 5 декабря. Кстати, помимо установки, ему также придется проверить исправность гирлянд, провести ревизию искусственной хвои, электрических элементов и металлического каркаса. Новогоднее дерево подключат к электросетям. Это нужно для того, чтобы заработали световые и звуковые эффекты.

Ранее "Комсомольская правда - Тюмень" писала, что первая елка в областном центре появилась еще в конце октября. Однако местных жителей она не впечатлила: "Снега нет, смотрится нелепо".

ИСТОЧНИК KP.RU

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