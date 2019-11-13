Тобольская малышка впала в кому после того, как ее пыталась задушить бабушка

СЕГОДНЯ 10:36 2019-11-13T10:36:42+03:00

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Пятидесятилетняя безработная жительница Тобольска сядет на скамью подсудимых. Женщину обвиняют в покушении на убийство: она пыталась задушить собственную четырехлетнюю внучку.

– Мама девочки, уходя на работу, оставила ребенка с бабушкой, но та напилась и решила убить ребенка. Она подошла к лежащей на кровати внучке и начала ее душить. В это время ее сожитель, находясь на кухне, пил водку. Услышав шум, он вбежал в комнату и оттолкнул женщину. Девочку доставили в Областную больницу № 3, где работает мать пострадавшей, – рассказали в пресс-службе Тобольского городского суда.

Там пояснили, что мама малышки, узнав, что привезли ее дочь, попыталась выяснить, что произошло, однако бабушка заявила: у ребенка начались судороги. Врачи, осмотрев девочку, в свою очередь настаивали, что у ребенка серьезные повреждения, которые просто так возникнуть не могли возникнуть. Разбирательство привело к уголовному делу. Его и рассмотрит Тобольский городской суд.

ИСТОЧНИК KP.RU