2019-11-13T09:32:09+03:00
Общество

В Тюмени стартовал цифровой форум «ИНФОТЕХ-2019»

Он будет проходить в течение двух дней
Вадим Бегун
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В Тюмени стартовал цифровой форум «ИНФОТЕХ-2019».В Тюмени стартовал цифровой форум «ИНФОТЕХ-2019».Фото: Алексей КОСЕНЧУК
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Тюменский цифровой форум и выставка «ИНФОТЕХ-2019» стартовали в Западно-инновационном сибирском центре. В течение двух дней на площадках Технопарка будут проходить панельные дискуссии и дискуссионные площадки на тему цифровых технологий, а также выставка.

В своём приветствии к участникам губернатор Тюменской области Александр Моор подчеркнул, что такие мероприятия, как «ИНФОТЕХ», позволяют выработать долгосрочные ориентиры на достижения в цифровой отрасли.

- В этом году дан старт национальным проектам, один из которых - «Цифровая экономика». В своих региональных проектах все субъекты страны детализировали эту программу, и мы тоже не остались в стороне. Компании, которые сегодня участвуют в форуме и в выставке, глобально мыслят и готовы к трансформации. Они представили не только действующие решения, но и идеи, которые станут прорывными проектами, - подчеркнул губернатор.

С открытием XII Тюменского цифрового форума участников поздравил и помощник полпреда президента в УФО Евгений Гурарий.

В Тюмени стартовал цифровой форум «ИНФОТЕХ-2019». Фото: Алексей КОСЕНЧУК

В Тюмени стартовал цифровой форум «ИНФОТЕХ-2019».Фото: Алексей КОСЕНЧУК

- От имени полномочного представителя президента в УФО Николая Цуканова хотел бы поблагодарить Тюменскую область за то, что в России есть такая площадка. На ней мы можем обсудить вопросы импортозамещения, подготовки кадров и информационной безопасности. Сегодня это все в тренде. Сегодня Тюменская область развивается очень динамично, и цифровизация - неотъемлемая часть экономического развития региона, - отметил он.

В зале «Артриум» проходит одноименная выставка: на десяти стендах можно увидеть инновации в цифровой сфере. Например, стенд «Цифровая экономика региона» в цифрах и графике визуализирует уровень владения направлений национальной программы «Цифровая экономика» по основным направлениям. А именно: государственное цифровое управление, цифровые технологии, кадры для цифровой экономики, информационная безопасность и информационная инфраструктура.

Также свои стенды презентовали: департамент труда и занятости населения Тюменской области, Управление Росреестра по Тюменской области, ресурсный центр «1C - Медицина-Регион», Ростелеком, Президентская библиотека, администрация Тюмени и другие.

ИСТОЧНИК KP.RU

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