2019-11-13T12:23:12+03:00
Общество

Вывески на тюменских домах приведут в единый стиль

На основании опроса горожан будет сформирован важный документ
Вадим Бегун
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Вывески на тюменских домах приведут в единый стиль.Вывески на тюменских домах приведут в единый стиль.Фото: Вадим Бегун
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В Тюмени фасады домов планируют привести в единый стиль. Для этого на городском портале «Я – решаю!» для местных жителей был запущен опрос – нравится ли им, как сейчас выглядят фасады домов. Речь идет о вывесках и рекламных конструкциях.

По информации горадминистрации, на основании опроса будет сформирован документ, который и определит правила оформления и размещения вывесок на зданиях. Кстати, подобная работа уже ведется в Москве и Санкт-Петербурге, и рассчитана она на несколько лет.

– Город должен преобразиться, стать удобнее. Вывески должны быть более заметными, в гармонии непосредственно с самим фасадом. Особенно это касается исторической части города, – сообщила руководитель пресс-службы главы города Тюмени Гульнара Сидоркина.

Поделиться своим мнением о внешнем виде вывесок и рекламных конструкций на фасадах тюменских домов можно здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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