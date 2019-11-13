Всю ночь тюменский «Водоканал» работал на улице Харьковской, где провалился асфальт

СЕГОДНЯ 09:50 2019-11-13T09:50:10+03:00

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В Тюмени на улице Харьковской до сих пор продолжаются восстановительные работы. Накануне, 12 ноября, здесь был поврежден канализационный коллектор. Всю ночь специалисты «Тюмень Водоканала» проводили земляные работы по укреплению и очистке котлована, а также промывали трубопровод.

– Из-за восстановительных работ отключать водоснабжение не планируется. В ночь с 13 на 14 ноября в часы, когда происходит естественное снижение уровня стоков, будут произведены работы в котловане. Дополнительно обследуем весь участок трубопровода до КНС-8. По итогам ночных работ будет установлена точная причина обвала, – сообщил главный инженер ООО «Тюмень Водоканал» Андрей Максимов.

По информации компании, работы по восстановлению пропускной способности коллектора, пролегающего на глубине 5,4 метра, ведутся в круглосуточном режиме. Кстати, тюменская прокуратура проведет проверку коммунального инцидента. При наличии оснований будут приняты необходимые меры реагирования.

Напомним, повреждение канализационного коллектора на пересечении улиц Харьковской и Одесской в областном центре произошло 12 ноября. В результате подмыва дорожного полотна образовался провал. На время проведения работ движение по улице Харьковской в сторону улицы Пермякова ограничено.

ИСТОЧНИК KP.RU