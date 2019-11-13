Восьмибалльные пробки наблюдаются в Тюмени с самого утра

СЕГОДНЯ 09:09 2019-11-13T09:09:12+03:00

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Сегодня, 13 ноября, утром максимальная загруженность дорог Тюмени составила 8 баллов. Это что на два балла больше, чем вчера, и на два балла больше, чем обычно.

По информации Яндекс.Пробки, наиболее загружены с самого утра магистрали Алебашевская – Профсоюзная в центр (5 баллов) и из центра (7 баллов), Тобольский тракт к Щербакова (7 баллов), улица 50 лет Октября к Профсоюзной (7 баллов).

Крупнейшей пробкой, которая продержала полтора часа, стал затор длиною 5,6 километров от улицы Пермякова до Московского тракта. Столько же пришлось простоять и водителям, поехавшим по улице Закалужской. Пробка длиной 2,6 километров растянулась от Московского до Червишевского тракта.

Ранее "Комсомольская правда - Тюмень" писала, что тюменские автоинспекторы вышли на обледенелые трассы. На территории области понижается температура воздуха.

ИСТОЧНИК KP.RU