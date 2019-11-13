2019-11-13T08:44:06+03:00
Общество

В Тюмени назовут лучшие предприятия по итогам народного выбора

Вадим Бегун
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Фото - организаторы мероприятия.Фото - организаторы мероприятия.
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Торжественная церемония награждения победителей конкурса «Тюменская марка-2019» состоится 14 ноября. В этот день жители региона узнают названия лучших компаний малого и среднего бизнеса по итогам народного голосования.

- В течение октября около 20 тысяч потребителей отдали голоса за участников конкурса «Тюменская марка», причем порядка 12 тысяч человек проголосовали во время посещения масштабной выставки в спорткомплексе «Центральный». Были активны и посетители сайта marka72.ru - около 8 тысяч потребителей выразили мнение и выбрали лучшие местные компании с помощью этого ресурса, - прокомментировал директор департамента экономики и стратегического развития администрации Тюмени Сергей Толстых.

Организаторы отмечают все более увеличивающийся интерес жителей региона к местной продукции. В ходе двухдневной выставки 26 и 27 октября потребители смоги высказать руководителям компаний мнения о товарах и услугах, пожелания по дальнейшему увеличению ассортимента, уровню сервиса, упаковке и даже составе продукции.

- Важно, что на конкурс «Тюменская марка» заявляются предприятия и предприниматели, готовые слышать потребителя, меняться и совершенствоваться под его запросы, развивать свой бизнес и достигать вершин, - подчеркнул Эдуард Абдуллин.

Отметим, конкурс «Тюменская марка» стартовал в августе. Для участия в нем было подано 110 заявок от предприятий и предпринимателей Тюмени. В итоге отбор прошли 80 участников, которые представили товары и услуги на масштабной выставке. Подведение итогов и торжественная церемония награждения победителей состоятся 14 ноября в 16.00 в ДК «Нефтяник» (ул. Осипенко, 1).

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