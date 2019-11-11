Более трех килограммов взрывчатки изъято у тюменцев с начала года

СЕГОДНЯ 15:37 2019-11-11T15:37:58+03:00

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С начала года у тюменцев изъято 3,4 килограмма взрывчатых веществ. Несмотря на это, количество преступлений, совершенных с использованием оружия, снизилось почти на треть.

– За 10 месяцев этого года правоохранительные органы выявили 159 преступлений в сфере незаконного оборота оружия. Из них 93 – за незаконное приобретение оружия и боеприпасов, 17 – за приобретение взрывчатых веществ, 40 – за изготовление оружия, 2 – за изготовление взрывного устройства, 6 – за хищение оружия и боеприпасов. Кроме того, был зафиксирован один факт контрабанды оружия, – рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

В ходе расследования уголовных дел из незаконного оборота изъято 29 единиц оружия, 1169 боеприпасов и 3,4 килограмма взрывчатых веществ. В суды уже направлено 68 уголовных дел, большая часть из них рассмотрена, вынесены обвинительные приговоры. В ведомстве подчеркнули, что с начала года на 24,7 процентов снизилось число преступлений, совершенных с использованием огнестрельного оружия.

ИСТОЧНИК KP.RU