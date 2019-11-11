Тюменец отсудил крупную сумму у химчистки за полинявшую после стирки одежды

СЕГОДНЯ 12:21 2019-11-11T12:21:01+03:00

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В Тюмени местный житель взыскал у химчистки 46 тысяч рублей в счет компенсации морального вреда, штрафа и расходов за услуги представителя. Дело в том, что организация предоставила ему некачественную услугу, однако свою вину отрицала.

– В нашем иске сообщается, что ООО «Тюменская химчистка» заключила договор с потребителем на оказание услуг, приняв от него текстильные изделия. Однако при получении заказа обнаружились дефекты цвета ткани по всей поверхности изделия. Это и послужило поводом для обращения тюменца к организации с претензией о выплате стоимости изделия в двукратном размере, которые в досудебном порядке ему выплачены не были, – рассказали в пресс-службе Роспотребназора по Тюменской области.

В ведомстве добавили, что претензия также осталась без ответа. В Ленинском районном суде исковые требования были удовлетворены. С предприятия взыскано 41 400 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU